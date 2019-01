5歲兒穿洋裝「堅持要變性」　跨性別爸爸頭很痛：最不希望的事

▲傑登喜歡穿洋裝,堅持自己是女孩。(圖/翻攝自每日郵報)



國際中心/綜合報導

英國一位跨性別男子葛列格(Greg Rogers)與伴侶育有5歲的兒子,然而,孩子從1年前開始認為自己是女孩,會擦上指甲油並穿著連身裙。儘管葛列格自己就屬於跨性別族群,他曾選擇乳房移除手術,並被家人嚴厲反對,但他並不希望孩子走上跟他一樣的道路,就怕未來在學校會遭受霸凌。

《每日郵報》報導,27歲的葛列格出生時有著女性的身體,長大後,他選擇移除乳房,申請改變性別,不過尚未安排進一步的變性手術,多年來他遭受親友的攻擊。外界猜測,他與伴侶交往後,就是他鼓勵女方的兒子傑登(Jayden)「當女孩」。

對此,葛列格澄清,得知傑登也想要「跨性別」是他最不樂見的事情,「自己經歷過這一切,我對他的決定感到矛盾,他不想要再當男孩了。這不是輕鬆的,人們總是會批判你,我認為,這世界上不會有跨性別者想把這個推給小孩。」

‘We can’t fix society but we can help Jayden to be happy with who she is.'