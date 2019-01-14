5歲兒穿洋裝「堅持要變性」　跨性別爸爸頭很痛：最不希望的事

▲傑登喜歡穿洋裝，堅持自己是女孩。（圖／翻攝自每日郵報）



國際中心／綜合報導

英國一位跨性別男子葛列格（Greg Rogers）與伴侶育有5歲的兒子，然而，孩子從1年前開始認為自己是女孩，會擦上指甲油並穿著連身裙。儘管葛列格自己就屬於跨性別族群，他曾選擇乳房移除手術，並被家人嚴厲反對，但他並不希望孩子走上跟他一樣的道路，就怕未來在學校會遭受霸凌。

《每日郵報》報導，27歲的葛列格出生時有著女性的身體，長大後，他選擇移除乳房，申請改變性別，不過尚未安排進一步的變性手術，多年來他遭受親友的攻擊。外界猜測，他與伴侶交往後，就是他鼓勵女方的兒子傑登（Jayden）「當女孩」。

對此，葛列格澄清，得知傑登也想要「跨性別」是他最不樂見的事情，「自己經歷過這一切，我對他的決定感到矛盾，他不想要再當男孩了。這不是輕鬆的，人們總是會批判你，我認為，這世界上不會有跨性別者想把這個推給小孩。」

‘We can’t fix society but we can help Jayden to be happy with who she is.' 由 Daily Mail 發佈於 2019年1月12日 星期六

傑登出生時患有部分聽障，有時難以傳達自己的感受，但仍是堅持想當女孩，還留長頭髮，他會說「我討厭穿男生的衣服，還有任何與男生有關的事。」他21歲的母親喬迪（Jody）則說，與其他父母交談後，才發現很多孩子都有類似的表現。

傑登雖然在學校被多數師生接納，大家認為他是「愛好時尚的小女孩」，但父母仍憂心他未來會遭受欺負。他將在接下來的幾年內接受性別諮詢，由於還太年輕，所以不會尋求其他藥物療程。