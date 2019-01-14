最新戰備儲糧「保存期限20年」！　美國好市多一上架就被搶空

▲好市多網站上已經賣光。（圖／翻攝自costco）



國際中心／綜合報導

美國好市多（Costco）上周全新推出重達27磅（12公斤）的起司通心粉，外表看起來就像是桶裝油漆，可以供180人食用，最厲害的是保存期限竟有20年，讓它才剛上架就立刻被瘋狂掃購。目前好市多網站上對這款通心粉只有3則評論，不過依它搶手程度來看，口味和方便性還是很受到大眾喜愛的。

據CNBC報導，這款桶裝起司通心粉售價89.99美元（約台幣2778元），份量是180人，平均一人只要台幣15元，而且保存期限很久又不用怕過期，馬上就成為大學生開派對時的最佳選擇。

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▲裡面的起司和通心粉採獨立包裝。（圖／翻攝自Amazon）



內部員工透露，這款通心粉目前是大缺貨狀態，好市多裡已經全賣光，亞馬遜平台（Amazon）上雖然還有少量現貨，但定價比較高是149.99美元（約台幣4630元）。

最讓人好奇的還是為什麼可以存放20年？好市多表示，其實通心粉和切達起司不是直接存放在桶內，而是有個別包裝，每個小包裝內都還有脫氧劑能延長保存期限，因此也很適合當作戰備儲糧。之所以會採用桶裝方式是因為重量太重，這造型才方便搬運和堆疊。