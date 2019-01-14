要不到老婆電話！7旬翁失控「狂刺女兒致死」　網怒嗆：難怪分居

▲ 老翁要不到老婆電話，就拿刀殺死女兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚傳一起家庭悲劇，一名70多歲老翁長期與老婆分居，為了拿到妻子的電話號碼，找上女兒的辦公室，沒想到女兒不答應，他便突然亮出刀來，瘋狂刺向親生女兒，導致她傷重死亡。

京畿道金浦警察署11日以殺人罪嫌逮捕一名78歲男性現行犯，目前正進行調查。這名老翁涉嫌於當天上午10時52分左右，在九來洞一處商圈的房地產公司內，以事先準備好的凶器狂刺親生女兒。

報導指出，老翁與老婆目前分居，為取得老婆的聯絡方式，才找上女兒，但女兒不給，他便突然暴怒，掏出早就藏好的刀刺向對方，犯案後仍繼續留在辦公室裡。目睹事發經過的受害者同事趕緊將女子送醫並報警，但她最終仍傷重不治。

警方趕到現場後立刻將老翁逮捕，將其拘留在警察局內。根據警方說法，老翁年事已高，犯案後自己也受到衝擊，當天沒有馬上接受訊問，但犯案前沒有喝酒。

這起事件透過媒體曝光後迅速引起關注，網友紛紛留言表示，「這就是為什麼不給你電話號碼」、「不用想也知道他以前是怎麼折磨老婆的」、「難怪會分居」、「現在是世界末日了吧，連動物都不會殺自己的父母，怎麼會有人殺死自己的小孩」、「好可憐的女兒，一生都和媽媽活在爸爸的陰影之下」。