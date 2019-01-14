婦人持手槍上飛機！　美國政府關門「機場安檢爆漏洞」

▲一名婦人3日將一把裝有子彈的防身手槍帶上飛機，上機後才想到，隨即告知空服員。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國一名婦人3日將一把裝有子彈的防身手槍帶上飛機，向來以嚴格聞名的運輸安全管理局（TSA）人員卻沒有發現，而是經由達美航空（Delta Airlines）通報才獲知。美國政府停擺於13日已進入第23天，許多公務員都無薪上工、士氣低落，然而TSA表示，政府關門與維安漏洞無關，當天的人力都正常。

該名婦人上了飛機後才想到自己誤帶了手槍，隨即告知空服員。機組人員立即沒收手槍，當飛機抵達成田機場時，當地海關等單位不准婦人入境，安排她改搭另一班機返回美國。

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▲▼ 美國政府停擺，許多公務員都無薪上工。（示意圖／達志影像／美聯社）



TSA在聲明中指出，「一名攜帶槍支的旅客登上了1月3日從亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜（Atlanta Hartsfield-Jackson）國際機場起飛的航班，並飛往東京成田國際機場」，該單位之後會要求當時的人員負起責任。TSA公共事務助理比萊洛（Michael Bilello）表示，安全標準沒有降低，日後也不會受到影響。

據CNN報導，美國政府停擺影響了約80萬名公務員，其中TSA人員有5萬1000名。此外，全美至少4個國際機場的上百名TSA人員4日請了病假。對此，TSA指出，2019年1月3日星期四的非計劃缺勤率為4.8％，2018年1月4日星期四則為6.3％，所以當天出勤率比一年前的同一天還高。

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