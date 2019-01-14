國中生上課玩手機被沒收　老爸一巴掌拍壞老師耳膜

▲男學生的手機被沒收。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

法國加爾省一名國中的體育老師發現學生在上課時使用手機，於是將東西沒收，沒想到對方竟然找來父親助陣，害他被一巴掌打到耳膜受損，幸好人很快就被壓制逮捕，才沒有讓事情鬧得更大。

綜合當地媒體報導，這起事件發生在上週二（8日）加爾省的於澤斯（法語：Uzès），受害的體育老師在上課期間發現班上一名男學生在玩手機，於是當場將東西沒收，結果對方竟然想辦法打電話向父親抱怨。

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▲老師被打到耳膜受損。

學生的父親到校後，二話不說一巴掌就往沒收手機的老師臉上招呼，力道之大甚至導致耳膜受損，校方其他人員見狀立即報警求助，這才將人押至並帶回警局。雖然父親一度被拘留，但後來仍獲准保釋，整起案件目前仍在審理當中，也引起當地民眾熱烈討論。

事實上，法國在去年就宣布全國中小學的學生禁止在校內使用手機，總統馬克宏（Emmanuek Macron）同年9月曾對此發表聲明，認為這是一項合理的規定，畢竟學生到校就是為了學習，而非使用手機，父母們也無法控制孩子會從手機上看到什麼內容，經常感到擔心，因此實施禁令也是一件好事。