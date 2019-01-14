持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

▲波蘭市長阿丹莫維奇慈善活動上遇刺。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

波蘭格但斯克市（Gdansk）市長阿丹莫維奇（Pawel Adamowicz）在一場慈善活動上遭刺傷，送往醫院後仍未脫離險境。行兇男子當場遭逮捕，他在行刺後大喊曾經遭冤枉入獄。

這起刺殺案發生在當地時間13日晚間8點左右，當時阿丹莫維奇正在參加波蘭最大的慈善活動「耶誕大管弦樂團」（Great Orchestra of Christmas）。27歲的嫌犯史特凡（Stefan W）刺傷阿丹莫維奇後，在台上大喊「阿丹莫維奇已經死了！」並說他曾經在公民議壇黨執政期間無辜入獄，還遭受酷刑。

格但斯克大學臨床中心表示，阿丹莫維奇傷口集中在心臟附近，大量輸血後仍未脫離險境。警方指出，史特凡是透過媒體證進入舞台區，他在2014年以暴力攻擊罪被判入監服刑，最近才剛出獄，

「公民議壇黨」（Civic Platform）在2005年至2015年為波蘭執政黨，53歲的阿丹莫維奇曾是黨員之一。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）強力譴責這場攻擊，並呼籲人們替阿丹莫維奇祈禱，內政部長布魯丁斯基（Joachim Brudzinski）也說，「此次襲擊是一種無法解釋的野蠻行為。」