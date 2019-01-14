敢動庫德族就「摧毀你經濟」！　川普撤軍先警告土耳其

▲駐守在土耳其與敘利亞邊界的美軍、庫德族戰士。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普13日警告土耳其，如果趁美國撤軍敘利亞時攻打庫德族，那將會害自己國家的經濟受到重創，同時也提醒庫德族「不要去挑釁土耳其」。

川普在推特寫下，美國向來很支持敘利亞的庫德族對抗伊斯蘭國（IS），不過他很擔心如果美軍從當地撤出會使庫德族受到威脅，因為土耳其始終將庫德族戰士視為恐怖份子。

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▲ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）



白宮下令2000名美軍去年12月開始從敘利亞全面撤離，因為打擊IS的任務已經告一段落。這項決策引發某些關員的反對聲浪，前國防部長馬提斯（Jim Mattis）甚至為此閃電請辭，美國駐敘利亞特使麥戈爾克（Brett McGurk）也心灰意冷的決定離開，與美共同對抗IS的庫德族更是感到錯愕。

庫德族自治區羅亞瓦（Rojava）未獲得敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權承認，土耳其又準備揮軍攻打，美國選在此時背叛盟友擅自撤軍，恐怕會迫使庫德族面臨躲回山區的命運。對此，美方派出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）立即飛往中東，試圖安撫盟友的不安情緒。

川普在貼文中提到，有可能會設立30公里的「安全區」，但目前還不確定地點，只希望庫德族和土耳其之間不要產生紛爭。

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