燃料短缺引公憤　墨國小鎮偷油男背部遭私刑烙印「老鼠」狂冒白煙

▲ 偷油賊遭私刑烙印。（圖／翻攝自Criterio Hidalgo）

國際中心／綜合報導

台灣「肉圓惡爸」因為肉圓沒加辣就痛毆兒子，母親勸阻也被勒脖，引起鄉民群起憤慨，動用私刑痛毆，類似的事件近來也在墨西哥上演。由於汽油價格高昂，當地一名男子疑似意圖偷油時被發現，竟遭一群人戴上手銬、以高溫鐵片在他背上烙印「老鼠」字樣，有如電影場面一般的影片曝光後震驚各界。

墨國媒體Criterio Hidalgo報導，影片中疑似是偷油男的嫌犯面部朝下、頭部戴著一頂黑色的兜帽，被壓制在北部小鎮埃卡特佩克莫雷洛斯（Ecatepec de Morelos）一條街上，雙手則被銬上手銬、背在身後。短短不到30秒的影片中，幾個人負責壓住偷油男，另有一人將高熱的鐵片重重壓在他身上，畫面相當驚悚。

鐵片落在背上的瞬間，男子從喉嚨深處悶聲痛呼，卻因為嘴巴被塞住、無法大叫，身體也不停顫抖，背部皮膚更因為高溫不斷冒出白煙，還能隱約聽見滋滋的聲響。鐵片移開後，他背上頓時出現西班牙文的「老鼠」兩個字。

自2018年年底，墨西哥便面臨燃料短缺的窘境，而人們認為，這都是從煉油廠偷油的竊賊造成的。汽油短缺也引發尚界領袖警告，若此狀況持續惡化，汽車製造行業也將受到影響。

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