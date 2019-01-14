家中電費飆高＋飄異味　殘障男地下室冒13株大麻

▲ 殘障男收到異常高的電費帳單，才發現原來是看護在地下室種大麻。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名30歲殘疾男休頓（David Huyton）發現家中長期傳來噪音和異味，只是受限於行動不方便，讓他遲遲無法調查真相。直到某天他發現電費異常飆升，家裡意外被斷電後，才驚覺原來地下室早已被看護改建成1處價值2萬英鎊（約新台幣79萬）的大麻農場，讓他直呼「我驚呆了」。

根據Metro報導，休頓發現地下室常常傳來奇怪味道和「嗡嗡」聲，甚至曾在沙發後面發現1袋價值數千英鎊的大麻倒在地上，卻因為害怕而遲遲不敢報警。直到2018年11月他發現電費異常飆高，致電到英國天然氣公司詢問原因時，才崩潰地把家裡發生的異狀告知對方，而天然氣公司也在第一時間通報警方。

當警方搜索休頓家中後，發現地下室有一個大麻農場，共有13株大麻，價值2萬英鎊，讓休頓驚呼「我知道發生了一些奇怪的事，但從來沒想過會這樣」。他表示，自己整天都需要靠拐杖行動，但地下室位於房子底下16英尺（約4.9公尺）處，樓梯過於陡峭，所以他無法到底下調查真相，只是得知真相後，他仍感到不可思議。

警方耗費1個月清除所有的吸毒工具，並把私人看護機構的43歲看護人員帶回警局，整件事情仍在調查中。