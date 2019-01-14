「滿臉茫然+全裸跪坐」越南半癱女童照爆紅　善款助她奇蹟重生

▲ 這張照片讓許多網友感到不捨。（圖／翻攝自SOHA，下同）

國際中心／綜合報導

越南一名女童自出生起就便下半身麻痺，無奈家境貧窮，母親身體狀況也不好，無力送她就醫，大部分時候都放著她不管，她便拖著無力的雙腳，整天在村莊裡爬來爬去，也錯過治療疾病的黃金時期，沒想到一名巴士駕駛開車經過時拍下她的照片，讓來自各地的善款與援助不斷湧入，終於幫助她奇蹟般的重生。

現年7歲的芳蒂（Vang Thi Trang）和母親住在清化省的山上，2017年12月被往返當地的觀光巴士司機拍下後引起關注。照片中的芳蒂光裸著身體、跪坐在河床上，全身沾滿塵土，看來相當狼狽，臉上寫滿茫然。司機將這張照片上傳到社群網站上，同時寫下芳蒂艱難的處境。

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▲ 正在復健的芳蒂。

在眾多網友的善款與幫助之下，芳蒂終於得以下山，人生第一次到都市的醫院看病。她被診斷出營養不良、貧血，甚至還有小兒糖尿病，沒想到在規律接受治療，逐漸好轉之際，又面臨新的難關，因為她素來身體虛弱的母親不幸在此時過世，芳蒂從此失去唯一的親人。所幸芳蒂不久後就被領養，有了養父母，開始接受物理治療、上幼稚園，日前也在家人的陪伴之下迎來7歲生日，展開新的生活。