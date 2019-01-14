歐巴馬愛將卡斯楚宣布參選總統！　「墨西哥移民第3代」挑戰川普

▲ 卡斯楚是墨西哥移民第三代，在德州聖安東尼奧出生，任內受歐巴馬器重。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國前住房與城市發展部（HUD）部長朱利安・卡斯楚（Julián Castro）12日正式宣布投入2020年總統大選。44歲的他是墨西哥移民第三代，在德州聖安東尼奧（San Antonio）出生，任內受前總統歐巴馬器重，若是擊敗川普，將成為美國歷史上最年輕、首位擁有拉丁裔血統的總統。

卡斯楚的雙胞胎兄弟華金・卡斯楚（Joaquin Castro）是國會議員。他12日在家鄉的瓜達盧佩廣場（Plaza Guadalupe）上對群眾說，「我的祖母將近100年前來到這裡時，我敢說她從來沒有想過，兩代過後，她的其中一位孫子會成為國會議員，而另外一位則會站在這裡並說，『我是美國總統候選人。』」

▼ 卡斯楚在家鄉宣布參選。（圖／達志影像／美聯社）

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卡斯楚於2001年成為聖安東尼奧市議員、2009年成為該市市長，2014年進入歐巴馬政府，成為內閣最年輕的部長。他考慮參選已有2年，2018年12月成立籌募競選經費的委員會。據CNN報導，卡斯楚自從2012年在民主黨大會擔任首要演說人（keynote speaker）以來，就被認為是民主黨的新星，而他說話的方式也被認為與歐巴馬極為相似。

卡斯楚在擔任市長期間累積許多藍領階級支持。他表示，「我要參選總統，因為是時候擁有新的領導者、注入新能量了。」「這裡沒人贏在起跑點，我始終相信，只要有夢想、努力打拼，在美國這個國家任何事都能發生。」

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