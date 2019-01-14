嚇死！他在停屍間貼標籤到一半　阿嬤屍體突然抖起來

▲阿嬤屍體放在停屍間不久，突然間自己動了起來。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯最近發生一起「屍體復活」的事件，一名62歲阿嬤被宣告死亡後，隨即送往當地的停屍間。沒想到當一名停屍間工作人員準備在屍體的腳趾綁上編號標籤時，阿嬤竟突然間自己「抖動」了一下，嚇得他急忙通報醫護人員。

根據《太陽報》13日報導，這起事件發生在別洛戈爾斯克（Belogorsk）醫院的停屍間，當工作人員看見阿嬤的「屍體」竟然自己動了起來後，才發現原來她其實還活著，於是急忙打電話叫來了救護車。

雖然醫護人員在抵達後，花了將近40分鐘試圖對阿嬤進行搶救，甚至一度將她送進加護病房。但遺憾的是，在經過幾小時後，阿嬤「再一次」被宣告死亡。

主治醫生米凱爾（Mikhail Danilov） 透露，阿嬤在低溫的停屍間待了太久，因此承受了「極度的寒冷」，如果她在一開始就先接受醫療團隊的急救，而不是馬上被送去停屍間的話，那麼她可能就會活下來。

一位官員指出，這名阿嬤來自阿穆爾河地區（Amur）一個名叫Vasilyevka的村莊。當天她在參加一場聚會時，突然間失去意識倒了下去。然而第一時間趕到現場的警方卻沒有按照指示呼叫救護車，而是直接就宣布阿嬤「已經死亡」，接著就擅自連絡了殯葬業者。在沒有簽屬任何相關文件的情況下，把只是陷入昏迷的阿嬤送進了停屍間，也因此錯過了黃金的搶救時間。

▼官員指出，現場員警第一時間沒有救護車，而是直接聯繫殯葬業，錯過了救援時間。（圖／免費圖庫pixabay）

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