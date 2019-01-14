影／長髮女墜池慘遭「5米巨鱷」啃食　撈起時只剩「半個身體」

▲鱷魚咬死長髮女，半身屍體畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube，下同）

國際中心／綜合報導

印尼一名44歲女子迪西塔（Deasy Tuwo）11日在任職的珍珠養殖公司內，疑似誤入鱷魚池，慘遭一隻身長5公尺的鱷魚攻擊，被人發現時，屍體早已被啃個破爛，場面十分怵目驚心。據悉，迪西塔平時主要負責餵食鱷魚池內的鱷魚，在這間公司已經工作15年，照理說應該不會發生意外。警方表示，詳細事發原因仍待調查。

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根據印尼媒體報導，死者迪西塔在北蘇拉威西省米納哈薩縣一間由日本人所開設的珍珠養殖公司CVYosiki工作，11日上午，迪西塔的同事發現突然找不到她，於是便開始在公司廠內各處搜索，但還是沒有找到迪西塔。直到同事到鱷魚池附近後，才發現池內有一個疑似是人類身體的詭異漂浮物體，嚇得通知公司並報警處理。

警消人員趕往現場進行打撈後，果不其然真的撈出迪西塔的遺體，而由於巨鱷力道過猛，迪西塔的右半身幾乎都被鱷魚吃掉。相關人員表示，迪西塔平常的工作主要是在每天早晚餵食鱷魚金槍魚、雞肉或是豬肉等，時間也已經長達15年，但從來沒有發生過這樣的事件，不知道這次是為何突然發生死亡意外，詳細事發原因仍待深度調查。

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