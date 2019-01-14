愛情能衡量！　美研究︰女性墜愛河會分泌「抗病毒蛋白質」

▲美國一項研究發現女性陷入熱戀時，身上基因受到刺激，會分泌出能抗病毒的干擾素。（示意圖／Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國一項遺傳研究近日指出，女性墜入愛河時體內基因會改變，免疫系統會分泌出能抗病毒的蛋白質，這表示愛情除了會伴隨心理變化，也可能造成生理變化。

加州大學洛杉磯分校的科學家利用2年時間中，研究47名剛戀愛女性的血液樣本，希望能瞭解愛情會如何影響控制免疫系統的基因。研究結果發現當女性墜入愛河時，基因受到刺激，會產生對抗病毒感染的干擾素，宛如先天免疫系統對病毒作出反應，顯見愛情並不僅僅是種情緒，也能說是種「病」。

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▲隨著時間過去，戀愛降溫，干擾素也會減少，未來或許能藉此測試人們的相愛程度。（圖／達志／示意圖）



科學家還發現，在熱戀期過去時，女性身上影響基因表現的干擾素也會減少，不過尚未研究男性是否也會產生相同生理變化。未來或許能透過基因測試人們是否真的相愛，以及這種情緒是否已隨著時間轉淡。

研究成果被發表於《心理神經》期刊，內文提到，「研究旨在確定浪漫愛情對人類遺傳功能的影響，結果與抗病毒免疫反應的變化一致，藉此也讓我們對人類免疫系統有更進一步了解」。