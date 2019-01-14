簽署備忘錄擴建空軍基地　蓬佩奧：各國抵制卡達太久了！

▲蓬佩奧與卡達副總理兼外交部長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）共同舉辦記者會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧13日訪問卡達，他在記者會上表示，中東各國抵制卡達的時間太長，並說美國與卡達之間正在發生偉大的事，「我們一起合作時會更強大，具有共同目表的國家若發生爭執，那永遠不會有幫助。」蓬佩奧已經和卡達簽署備忘錄，內容涉及擴建、改造美國駐卡達的烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）。

2017年7月卡達政府遭指控協助極端組織，並與伊朗太過親密，這也讓卡達連續被9個邦交國斷交，而埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與巴林等4國，對其進行石油禁運等經濟制裁。卡達與伊朗的關係相當複雜，主因是兩國共享全世界最大的天然氣田，卡達遭外交衝擊後，立刻宣布與伊朗恢復全面的外交關係、增加天然氣產量，完全不受制裁影響。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會上表示，各國抵制卡達已進入第19個月，這損害了區域內國家的團結。起初美國支持這項外交制裁，但至今似乎無法找出各國對於打擊伊朗的共識。對於美國來說，最重要的就是盡快解決這個外交危機，才能繼續推動俗稱「阿拉伯版北約」（Arab NATO）的「中東戰略聯盟」（MESA），加強與中東各國在軍事防衛、經濟外交上的合作。