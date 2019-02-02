老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

在 Instagram 查看這則貼文 Antoine Lewis（@antoinelewis）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 23 日 上午 9:52 張貼

國際中心／綜合報導

印度一對近70歲的老夫婦已經快走遍全世界，至今去過23個國家，仍在繼續他們的環遊世界夢。這對夫婦平時是以賣茶為生，省吃儉用也不另外聘請員工，就是為了每天存下300盧比（約台幣131元）當作旅費，他們打算下一個要造訪的國家會在北歐。

據《都市日報》報導，維赫金（Vihjan）和妻子莫赫娜（Mohana）住在印度西南部的喀拉拉邦，他56年前就在港口城市科契（Kochi）經營一家小型茶葉店。夫妻倆一直有個環遊世界的夢想，目前已經去過新加坡、瑞士、巴西、阿根廷、美國等等國家，小店內還掛有大大的世界地圖，以及各國的鈔票與海報，可看出夫妻倆對於旅行的熱愛。

為了省下人事成本，他們沒有聘請員工，茶葉店的大小事全都自己來，現在每天會有300到350位客人光顧。維赫金也曾向銀行申請過貸款出國，但3年內就把錢全數還清，再繼續賣茶來籌備下一趟旅行。

已經結婚45年的維赫金和莫赫娜每趟旅程都很節省，努力把預算壓到最低，因為他們不想浪費自己的血汗錢，目的是要體驗各地不同文化，而不是花錢購物。

維赫金表示，他們合力把2個女兒養大成人後才開始旅行，如今2個女兒都嫁人了，夫妻倆也可以實踐年輕時的夢想了。莫赫娜也說，她最喜歡的國家就是杜拜，「我們一定還會再來的。」

這對夫婦勵志的故事在推特上傳開，導演莫赫南（Hari M Mohanan）還曾替兩人拍攝紀錄片，在2018年獲得印度非劇情類最佳電影獎項。