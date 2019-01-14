英脫歐協議明表決　梅伊演說最後拚搏：協議沒過會重創英國民主

▲英國首相梅伊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國國會15日即將表決首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議，梅伊將利用當地周一的演講機會提出警告，國會扼殺脫歐的可能性大於無條件脫歐，若公投結果屆時無法通過，人民對於民主、政治信任度將遭受災難性傷害。但目前協議過關機會看似渺茫，已有上百名議員表態將會跨黨派聯手投下反對票，甚至揚言發動不信任案。

根據梅伊辦公室預發的演講摘要，她將提到，議會內部某些人希望推遲、甚至阻止英國脫歐，且將利用一切手段來達成此一目標，「如果我們當初公投選擇留歐，但國會最終卻讓英國脫歐呢？人民對於民主進程以及對政治家的信心，都將遭到災難性的傷害，我們都有責任執行全民公投的結果。」

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▲▼ 英國民眾上街抗議反對脫歐。（圖／路透）

只不過，目前脫歐協議過關的機率偏低，料約有100名保守黨議員以及10名民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）議員將站出來，與工黨等反對派陣營投票反對。工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）也放話，如果脫歐協議沒有通過，將針對梅伊提出不信任案，目標提前舉行大選。

本周二是英國脫歐辯論的最後一天，也是表決日。若屆時協議被否決，梅伊將有3個工作日提出「B計畫」，接著她可能在周三前往比利時布魯塞爾與歐盟協商，並讓國會在21日針對最新版脫歐協議進行表決。