戀童父性侵6歲女「一天要4次逼野戰」　她懷孕被打到昏迷流產

▲ 雪儂克里夫頓分別在11歲與13歲時懷孕，肚中孩子的爸正是她的父親。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國一名少女過去10多年活在戀童癖父親的陰影當中，不但一天被性侵4次，甚至逼迫她在樹林裡發生性關係，更在懷孕後把她打到失去意識，最終流產。現年18歲的她患有創傷後壓力症候群（PTSD），但仍勇敢站出來重提當年往事，期盼能夠幫助更多受虐者度過難關。

綜合鏡報、每日郵報報導，雪儂克里夫頓（Shannon Clifton）的父母在她5歲時離婚，她從此成為父親口中的「小公主」，但卻發現父親有著暴力傾向，不但會用熨斗燙她，還拿鎚子揍她。

在雪儂6歲那年，她的父親第一次對她伸出狼爪。她回憶起當時情況，「他在某個夜裡把我叫醒後，讓我穿著睡袍躺在地上，然後壓在我身上，就這樣做了…我那時尖叫要他停下來，但他不聽。事後，我躺在那邊流血，哭到喘不過氣。」

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲ 在雪儂6歲那年，她的父親第一次對她伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

據了解，父親每天性侵她多達4次，逼迫她在樹林裡發生性關係，有時還會把過程錄下來給她看，甚至對她洗腦，讓她以為全世界的父親都會這樣性侵親生女兒。如此狼父的行徑持續多年，導致雪儂在11歲以及13歲時懷有身孕。

在雪儂11歲第一次懷孕時，父親把她打到昏迷，最終流產。到了13歲時，雪儂再度懷孕，到了孩子9個月大的時候，學校護士要求她去做檢查，但被她拒絕。

最後，雪儂父親害怕東窗事發，便帶著她逃亡。就在父女檔被發現的2天之後，雪儂產下一名男嬰，而她的父親則在2015年被判處至少15年的牢獄生活。

▲ 雪儂患有創傷後壓力症候群，曾在16歲那年企圖輕生。（圖／翻攝自pixabay）

此案落幕3年後，雪儂勇敢站出來揭露當年所發生的事情，期盼能藉此幫助跟她有相同遭獄的受虐者。她表示，「他（父親）偷走了我的生活，他把這一切都變成一場惡夢，多年來我一直無法從性侵、家暴陰影當中醒來。我每天都覺得害怕和痛苦」，但儘管「恨透」父親，她還是想念他，因為爸爸是她童年時期的家人，是她的唯一。

雪儂坦言，她生下了父親的孩子，雖然她很愛小朋友，但他同時是她的「弟弟」的關係，讓她感到相當困惑；一年後，她決定把孩子送去領養。

如今的雪儂已經18歲，雖然她曾在16歲時企圖輕生，並患有創傷後壓力症候群，但在寄養家庭的幫助之下，她慢慢重拾正常生活，「我永遠不會知道為什麼我爸爸要對我這麼做，但我現在的目標是要幫助其他的受害者，讓他們能找到適當的援助。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

