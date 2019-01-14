她在太平間裡動了！俄女遭判「已死亡」　真正死因竟是「被冷死」

▲停屍間示意圖。（圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名62歲的女子日前在一場派對上意外身亡，而警方到場確認過女子已無生命跡象後，將她的遺體送往太平間，不過在太平間的工作人員卻意外地發現「這具屍體在動」，連忙叫救護車將人送醫。據悉，女子在進入加護病房的幾個小時之後，仍然不幸死亡，醫護人員則稱，當時若是警方將女子送醫而非送往太平間，或許還有存活的可能性。

根據外媒報導，這起事件發生在俄國遠東的阿穆爾州（Amurskaya oblast），這名62歲的女子當天在一場派對中被認為已經死亡，而當時前往現場的警察並未按照指示先叫救護車，而是自己確認女子無呼吸之後，在沒有任何證明文件下，將遺體送到太平間安置。

不過太平間的工作人員試圖在女子的腳上，貼上數字標籤以便識別時，驚嚇得發現這具屍體在移動，於是立即叫救護車將女子送醫；在經過40分鐘的搶救之後，女子住進了加護病房，但卻在幾個小時後仍然不幸死去。

根據當地醫生表示，女子受到「極度的寒冷」，若是她在事發當下即時被送醫救治，而不是被帶到太平間裡，很有可能就可以保住一命。一名衛生官員稱，到現場勘驗的警察沒有叫救護車，並且私自判定女子死亡，已經違反了規定。