能量飲料超怪！男身體「硬邦邦6hrs」廠商急下架　鄉民敲碗：黑科技哪買

▲烏干達一名男子喝了能量飲料，竟然發生「硬邦邦6小時」事件。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

烏干達一名男子喝了一瓶名為「SX天然能量飲料」（SX Energy Natural Power Drink），身體卻出現了奇怪的變化！不僅大量冒汗，而且還心跳異常，更嚴重的是他竟然「硬邦邦6小時」，整起副作用事件爆發，飲料生產商8日趕緊火速下架，然而台灣網友卻不斷問：「哪裡買的到？」

綜合外電報導，經過檢測之後，意外發現這款能量飲料裡面參雜含有「西地那非」（Sildenafil），是「治療男性勃起功能障礙」的藥物，也就是威而鋼（Viagra）的成分。

飲料的副作用事件引起討論，位於尚比亞的生產商「Revin Zambia」已停止生產該款飲料，但同時也強調裡面沒有任何有害成分。公司總經理庫伯（Vikas Kappor）保證，「我們絕對沒有在這款飲料內添加有害成分，歡迎政府和其他機構更進一步調查！」

尚比亞藥品監管局、恩多拉市議會及尚比亞標準局皆展開調查，分析飲料的製作原料和成品，尚比亞醫藥學會發現，這款飲料除了有西地那非之外，也有生薑、東革阿里、睪酮促進劑等成分，一旦結果公布將會立即告訴民眾最新的成分表。

報導一出，台灣網友紛紛留言表示：「不能屯貨了哭哭」、「台灣怎麼沒人進口？」、「瓦干達真的不一樣」、「能量進來，陽萎出去，廠商發大財」、「要組團總代理的有沒有」、「廠商的電話要接不完了全球的訂單要來了」、「瓦干達的黑科技」、「要發大財了」、「真正的能量飲料」、「瓦干達!!!吼!吼!吼!吼!吼!」。

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▲台灣網友急問到底哪裡買得到。（圖／翻攝自PTT）