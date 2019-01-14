川普推特語錄／殘破邊境帶來的毒品及犯罪　只要民主黨回來就能解決

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普針對聯邦政府停擺問題，13日持續透過推特向民主黨喊話說，「南方邊境建造邊境圍牆，將降低整個國家的犯罪率！」同時也嘲諷民主黨表示，「我在白宮，等待著！」但民主黨人卻不肯返回華盛頓，「明明只要民主黨人回到華盛頓，問題就可以很容易的得到解決！」

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▼德克薩斯州公共安全部的約翰•瓊斯表示，數量非常多對對兒童性犯罪的非法移民被關在德克薩斯州的監獄裡。他們大多數是透過我們的南部邊境來的，我們可以很簡單的結束這一切，我們需要一道鋼鐵屏障或牆壁。牆壁是有效的！

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▼嚴重殘破的邊境帶來的毒品、犯罪以及其他很多的壞事，對我們國家造成的損害遠遠大於政府關閉，這些明明只需要民主黨人回到華盛頓就可以很容易的得到解決！

▼我在白宮，等待著。當人們等待著他們的薪水時，民主黨人逗留在各個地方，但唯獨不來華盛頓。他們過得很開心並不肯對話！

▼在南方邊境建造邊境圍牆，將降低整個國家的犯罪率！

▼民主黨說DACA （童年抵達者暫緩驅逐辦法）沒有意義、也不想參與談判。許多西班牙裔美國人將會站到共和黨一邊，等著瞧吧！