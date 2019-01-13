發現FBI暗中調查自己！　川普氣炸「2小時狂發文」砲轟

▲ 川普痛批，FBI對自己的調查是卑劣的行為。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

《紐約時報》近日披露，美國聯邦調查局（FBI）於2017年5月時，對總統川普是否為俄羅斯工作展開調查。川普得知後，12日憤怒地在兩小時內發布一連串的推文痛批FBI，「哇，剛從崩壞中的《紐約時報》得知，在我開除說謊的柯米（James Comey）後，FBI那些幾乎因為做了壞事而被開除的腐敗前高層，就開始對我展開了沒有任何原因和證據的調查，完全就是卑劣的行為。」

2017年5月，川普無預警將FBI局長柯米革職，柯米當時正在調查俄羅斯是否干涉美國大選。《紐約時報》幾天後披露，川普剛上任一周就邀請柯米到白宮一對一晚餐，柯米當時沒有照著川普所希望的「宣示忠誠」，可能因此被開除。白宮否認這一說法，川普說，是柯米邀約吃飯的，兩人也從來沒有談到「忠誠」的話題。

▼ 2017年5月，川普無預警將FBI局長柯米革職。（圖／達志影像／美聯社）



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《紐約時報》近日的報導指出，FBI那項調查之後就併入特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查當中。報導指出，沒有證據公開顯示，川普曾接受俄方官員的指示。

川普在12日的推文中批評柯米是個「腐敗的警察」，「所有人都想開除柯米，共和黨、民主黨都是」，「我開除柯米對美國來說是美好的一天。」川普還說，「我對俄羅斯的態度遠比歐巴馬、布希或柯林頓強硬多了。可能是歷任總統中最強硬的。同時，就像我常說的，與俄國和諧相處是好事，不是壞事。我完全期待有一天我們能和俄國再度保持良好關係！」

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