有弟弟了！爸媽被搶走　厭世女童僵抱新生兒「眉頭深鎖+狂嘟嘴」

▲ 小女孩知道自己有弟弟以後滿臉不爽。（圖／翻攝自YouTube／Jordan Jeremias）

國際中心／綜合報導

你是家裡的老大嗎？還記得當爸媽告訴你「很快就會有弟弟或妹妹了」的時候，你有什麼反應嗎？美國一名還在學走路的小女孩本來是獨生女，獨享父母的寵愛，沒想到有一天，爸媽將剛出生的弟弟放在她懷中，讓她滿臉不悅，也完全不想伸手抱住弟弟，逗趣的反應讓她在網路上爆紅。

住在密西西比州的一名父親喬丹（Jordan Jeremia）10日在社群網站上分享這段短短46秒的影片並表示，「應觀眾要求，這是我們把剛出生的兒子柯曼（Coleman）從醫院帶回家時，我蹣跚學步的女兒艾拉（Ella）初次見到弟弟的反應。她令人震驚的反應是無價的。」

從影片中可見，當家人將柯曼抱到坐在沙發上的艾拉懷裡，她的身體有如被石化一般、一動也不動，只是輕輕伸出僵直的左手、托住弟弟的腋下；雙眼有時直直瞪著前方、有時瞥向左右兩旁，就是不願看看弟弟。當艾拉終於低頭看向柯曼時，眉頭深鎖、眉毛都皺成海鷗形狀，嘴巴也嘟到彷彿可以掛上三斤豬肉；而她的右手則是從頭到尾都擱在沙發上，完全沒有碰到弟弟。

這段影片的點閱率在短短幾天內突破20萬，許多網友紛紛留言表示，「這太好笑了，她顯然想當唯一的孩子」、「女兒OS，『可以退貨嗎』」、「我哥當初對我應該也是這樣」、「他們很快就會成為好朋友的」。

專家對此則說明，手足間的競爭是較年長的孩子吸引父母注意力的方式，也可能去騷擾新生兒，且相當常見，「這絕對是將父母的注意力從寶寶身上偷走的好方法，因為就算被罵也比被忽視來得好。」