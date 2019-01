他穿彩虹衣…老人嗆「同性戀在地獄玩得開心」　結果被暖舉征服

▲馬特用樂觀的方式回應不喜歡他的人。(圖/翻攝自臉書/Matt Dorio)

記者丁維瑀/綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭一名男子馬特(Matt Dorio)日前來到超市,他當時穿著代表同志族群的上衣,被後方排隊的老男人質問「你為什麼穿著那件彩虹襯衫?」他大方承認自己的性向後,居然還遭到嗆聲,要他在地獄玩得開心,但他沒有回擊,最後反而用暖舉成功打動敵人。

馬特10日在臉書分享這段經驗,引起許多迴響,他當時來到超市的收銀台前,穿著帶有彩虹標誌的衣服準備結帳,那是他最喜歡的服裝之一。然而,站在後方的年邁男子卻質問馬特幹麻穿那種衣服。

雖然感受到對方的敵意,馬特反而禮貌回答,「是的,先生,我是一名同性戀,穿上這件衣服是為了向人們表達,我不僅替自己與社區感到驕傲,也為我所工作的組織感到自豪,那支持多元、平等與包容。」

"This man then goes on to mumble homophobic slurs to me, the whole time I’m waiting in line. I ignore him, pay for my food, and start to walk away. I then notice his card gets declined." #LoveWhatMatters