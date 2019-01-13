獨自躲貨櫃玩耍遇火劫！8歲童慘成焦屍　玩伴為救友也燒傷

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城13日發生一起8歲男童獨自在貨櫃屋內活活被燒死的慘劇，事發時，小男童的兩名玩伴發現後原想馬上衝進火場內救人，但火勢之大根本無法靠近，其中一人更因此被燒傷。男童父親表示，當時他正在家裡看電視，兒子正好去家裡附近吃早餐，怎知接獲消息後，換來的只剩一具焦屍。

根據《中國報》報導，出事的貨櫃放置在峇六拜甘榜爪哇球場旁，平時作為倉庫使用，主要用來推放球場的球具與球衣等各項雜物。13日中午12時15分左右，小男童跑到該貨櫃內遊玩，但不知為何突然引發火勢，小男童更因來不及逃生，活活被燒成焦屍。從現場民眾拍攝的影片中可以看出，在消防人員抵達之前，在場民眾分工合作試圖拿水桶撲滅火勢，但最後仍換不回無辜的小生命。

現年37歲的死者父親表示，事發當時自己正在家中看電視，以為兒子只是在外吃早餐，當他被通知貨櫃屋起火時，甚至以為兒子只是被燒傷，怎知等他趕往現場卻發現兒子竟然葬身火海。據了解，死亡的男童在家排名老三，家中共有4個兄弟姊妹。此外，有一名男童的玩伴因為要救出男童也被火勢波及燒傷，所幸傷勢並不嚴重。有三部正好停放在貨櫃旁邊的轎車也受到波及，車尾部分遭燒毀。