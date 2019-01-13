新航空少「空中抓鳥」！起飛12小時艙內突然飛出黑色巨鳥

▲八哥鳥就停在椅背上，讓乘客不知該如何是好。（圖／翻攝網路影片）

國際中心／綜合報導

新加坡航空7日一架從新加坡飛往英國倫敦的班機上，不知為何突然出現一隻八哥鳥停在乘客座位後方，只見空服員故作鎮定的要伸手抓住八哥，但卻依然讓牠飛走，直到在其他乘客的幫助下才順利抓到小鳥。影片曝光後，許多網友直呼太誇張，對於網路上瘋傳的影片，新航也坦承確有此事，但在抵達目的地後也已經將該隻八哥交給當地檢疫局。

根據《中國報》報導，新航發言人表示，意外出現八哥鳥的班機正是7日從新加坡飛往倫敦的SQ322，當時客機已經飛行超過12小時，沒想到這隻黑色八哥竟突然出現在商務艙座位中，嚇壞一旁民眾。一名男性空服員見狀試圖將正停在乘客椅背上的八哥抓起來，怎知八哥鳥馬上就飛走。所幸最後在其他乘客的幫助下，協力抓到該隻小鳥。

自然遠足協會的創辦人李進忠則表示，從影片上看來，該隻小鳥可能是在飛機尚未起飛前，誤入機內後，躲藏在行李艙。由於行李艙陰暗且安靜，小鳥會因此感到安心，但12小時後可能是因為氣壓關係，因此從行李艙的洞口飛出，在飛入商務艙內。據悉，機組人員在班機抵達倫敦後已將八哥鳥交給當地檢疫單位。