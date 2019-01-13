暖師送聖誕禮「秘密繪製全班27同學逼真肖像」　笑容髮絲神複製

▲ 羅絲琳從小就夢想成為一名漫畫插畫家，而畫畫是她一直以來的嗜好。（圖／翻攝自臉書／Roselyn Barcoma）

國際中心／綜合報導

菲律賓內湖省卡布堯市（Cabuyao）一名學校英文老師今年初送了九年級同學一份驚喜聖誕大禮，也就是繪製每位同學的素描圖，且神韻、笑容、髮絲都畫得相當逼真，讓學生們感到又驚又喜。她提到，這是她為了激勵同學們繼續努力學習而做的，「當我看到他們的笑容時，這一切都值得了。」

綜合BBC、Rappler報導，現年35歲的羅絲琳巴爾蔻瑪（Roselyn Barcoma）其實整個12月都不得閒，一路從2018年12月1日畫到2019年1月6日，繪製全班27名學生的素描肖像畫，且這一切都是秘密進行，直到她把素描畫拿來放在教室書桌上的這一刻才揭曉。

「當他們看到桌上的畫時都感到相當驚訝，一開始說不出話來，接著才提到，『哇，謝謝老師』」，羅絲琳表示，這是她第一次為全班同學繪製肖像素描畫，想給予某種特別、獨特的東西，激勵他們學習，「當我看到他們的笑容時，這一切都值得了。」

其中，15歲學生邁克爾（Michael Rei Arganosa）透露，儘管羅絲琳有時非常嚴格，但她也是個有趣的人，因為她會講笑話，藉此督促同學努力讀書，「這是一份非常特別的禮物，不僅僅因為是羅絲琳親手繪製的，這幅畫也成為她對同學們付出努力的回憶。」

消息傳出後，羅絲琳已經收到好幾十個來自學生、老師的訊息，「我只是想讓我的學生開心，但現在我的畫似乎是激勵更多的人了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。