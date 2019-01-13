瑜珈妹穿高衩緊身衣「邪惡視角露蜜桃臀」　網狂喊：OMG

▲ 首爾瑜珈正妹近日再度登上PTT表特版。（圖／翻攝自IG／Sanga_yogini）

國際中心／綜合報導

南韓首爾一名瑜珈正妹近日再度登上PTT表特版，可見她擺出許多高難度的姿勢，倒立、劈腿也難不倒她，加上天使臉孔和魔鬼身材的組合，讓網友紛紛直呼「那個曲線OMG」、「這些姿勢太讚了！」

在 Instagram 查看這則貼文 요가 YOGA 하는 여자, 상아 입니다（@sanga_yogini）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 5 日 下午 2:34 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 요가 YOGA 하는 여자, 상아 입니다（@sanga_yogini）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 下午 2:29 張貼

PTT網友11日以標題「YOGA的多種姿勢II」PO出多張照片，穿著白色緊身衣的她做出身體貼地、單腳高舉空中的姿勢，露出白嫩蜜大腿和蜜桃臀。根據她的IG和Youtube頻道，她時常分享練瑜珈的影片和美照。

在 Instagram 查看這則貼文 요가 YOGA 하는 여자, 상아 입니다（@sanga_yogini）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 下午 5:12 張貼

許多網友看了留言提到，「身材太吸睛，不知道花多少時間在運動」、「看完覺得我自己的身體好硬，也想練一下瑜珈」、「有大膽的想法」、「這身材真是讚到不行啊」。

在 Instagram 查看這則貼文 요가 YOGA 하는 여자, 상아 입니다（@sanga_yogini）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 2 日 下午 10:32 張貼

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