砍樹、盜獵、露營樣樣來！美政府停擺22天　國家公園頻傳脫序行為

▲各觀光景點垃圾桶多到滿出來。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺第22天，各個國家級的觀光景點開始出現髒亂不堪的情況，每個垃圾桶都滿出來，垃圾四散在各處，甚至有人開始蓄意破壞，或是在國家保護區內非法盜獵。國家公園管理局（National Park Service）共有2萬1383名員工被迫放無薪假，所有設施的管理開始出現漏洞，就算有義工團體與自願上班的員工幫忙，仍舊造成很多損失。

據統計屬於國家公園管理局的設施有418座，包括國家公園、紀念性建築、古蹟等，部分依靠各州政府或非營利組織維持營運。以大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）來說，亞利桑那州政府每周約支付6萬4000美元（約台幣196萬元），用於清潔廁所、清理垃圾與除雪等基本要務上。猶他州則是每天花費近7500美元，維持布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）、錫安國家公園（Zion National Park）與拱門國家公園（Arches national park）的基本運作。

儘管如此，人力依舊短缺，因此在新年期間，許多美國民眾趁此機會，抱著躲過入園費的心態，頻頻在園中出現脫序行為。如加州約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）占地32萬公頃，因政府停擺僅剩8名巡邏員無薪工作，出現違規露營、車輛駛入野地、破壞鎖鍊等行為日益嚴重，讓所有人感到憤怒的，則是一張約書亞樹遭砍倒的照片。

▼約書亞樹遭砍倒。（圖／取自National Parks Traveler網站）



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志工克雷默韋柏（Erik Kramer-Webb）表示，「如果名畫蒙娜麗莎的微笑沒有人保護，有人在上面塗鴉一點都不意外。這就是我們現在面對的情況，光是一人之力，轉眼之間就可能對環境造成永久傷害。」他也說，雖然大部分的人都很守規矩，但仍有許多破壞環境的行為出現。