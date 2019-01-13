三寶妹跟風玩《蒙上你的眼》　「帽子遮眼」開車下一秒...車身凹爛

▲ 少女挑戰「蒙眼開車」，結果撞上對向車輛，造成休旅車直接撞爛、凹陷 。（圖／翻攝自Layton Police推特）

國際中心／綜合報導

Netflix最新電影《蒙上你的眼》（Bird Box）去年年末上映後爆紅，掀起一股「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge）熱潮，不少民眾模仿劇中角色「遮著眼睛」完成煮飯、刮鬍子等大小事。然而在猶他州卻有位17歲少女跟風挑戰「蒙眼開車」，結果才剛上路，就立刻迎面撞上對向車輛，車身直接變形凹爛。

根據《地鐵報》11日報導，這起車禍發生在雷頓市（Layton），當地警方透露，這名少女在看完《蒙上你的眼》之後，便嘗試挑戰用帽子遮住眼睛「蒙眼開車」。沒想到她才出發沒多久，就與對向駛來的貨車相撞，不但自己駕駛的白色休旅車車身嚴重凹陷，對方駕駛的貨車車頭燈與引擎蓋也碎裂、扭曲。

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▲ 與休旅車相撞的卡車車頭也明顯變形 。（圖／翻攝自Layton Police推特）

值得慶幸的是，2名駕駛以及當時坐在女孩車內的一名16歲青少年在送醫後均無大礙。不過雷頓市警官黎曼（Travis Lyman）表示，「這名女孩很可能會因此被控魯莽駕駛，畢竟做出這樣危險的實在不可寬恕，不論對於自己還是路上的每一個人都相當危險，我甚至從未想過有人會真的蒙眼駕駛…」。

據了解，《蒙上你的眼》由奧斯卡影后珊卓布拉克主演，劇情描述怪物透過入侵人類視覺，誘導大多數人自殺，因此主角一家必須時時蒙著眼睛，僅倚靠聲音來生存。上映後光是首周就獲超過4千萬人次觀看紀錄，更在網路上帶起新的蒙眼挑戰風潮。

▲ Netflix呼籲民眾請勿隨意模仿《蒙上你的眼》。（圖／截自Netflix推文）

然而，有不少人都在挑戰過程中掛彩，這讓Netflix2日緊急在推特發布聲明，「不敢相信我們要說出這些話，但請大家不要因為『蒙眼挑戰』而受傷。我們不知道這是怎麼開始盛行的的，雖然很感謝大家對這一部作品的喜愛，不過在2019年，我們只有一個願望，就是希望大家不要因為參加這項挑戰，最後被送進醫院。」