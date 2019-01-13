娃娃機夾中iPhone X超爽！　他拆盒一看…竟塞了「保險套8顆」

▲ 印尼男子「Amrozi」試了好久，終於成功夾中機台內的iPhone X 。（圖／翻攝Facebook／Amrozi）

國際中心／綜合報導

夾娃娃機近年來全球掀起一股熱潮，競爭激烈之下，店家為了抓住更多民眾的目光，開始將各種五花八門的商品放入機台內，不過其中有些商品夾到之後，恐怕真的笑不太出來。印尼日前就有名男子在不停嘗試後，終於成功夾到娃娃機內放置著的「iPhone X手機」，沉浸在喜悅中的他一回家就迫不及待地拆開包裝，沒想到出現在眼前的不是手機，竟然只是「8個保險套」，讓他心情瞬間跌落谷底，既氣憤又無奈。

印尼男子「Amrozi」7日在臉書上傳4段影片，第一段影片只見他站在放置著3盒「iPhone X」的夾娃娃機前面，不停嘗試數次之後，終於成功夾到一盒，讓他忍不住開心的拿起「戰利品」對著鏡頭揮舞炫耀。

不過就在第二段影片中，當「Amrozi」迫不及待的用指甲拆開封膜後，扳開包裝盒後，映入眼前的竟然不是手機，而是2片長方形的薄磚塊，這令他感到相當困惑。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲ 「Amrozi」興奮得把iPhone X,盒子打開，出現的卻是兩片磚片。（圖／翻攝Facebook／Amrozi）

「Amrozi」不死心地將中間隔板移開，希望能看見「iPhone X」的身影。不過一移開，底下的東西更是讓他心直接碎了一地，因為整個盒子內除了8顆擺放整齊的「巧克力」之外，根本沒有什麼「iPhone X」。

心灰意冷之下，「Amrozi」和朋友本來決定一起吃幾顆巧克力來安慰自己時，卻沒想到這幾顆巧克力輕輕一掰竟然就裂成了2半，眾人這才驚覺原來這些巧克力根本不是真的，裡面其實藏著一包包的保險套，一次又一次的被騙讓他們感到又好氣又好笑。

▲ 「Amrozi」不死心翻開磚片，地下卻沒有手機，只有8顆「巧克力」。（圖／翻攝Facebook／Amrozi）

「Amrozi」無奈的表示，店家設下的套路真的實在有夠深，這次的遭遇也真是一波三折，「雖然我們都白開心了一場，但至少這陣子都不用買保險套了，也還算是件好事啦。」

▼ 「Amrozi」再把巧克力掰開，原來裡面竟然是保險套 。（圖／翻攝Facebook／Amrozi）

由 Amrozi 發佈於 2019年1月7日 星期一

由 Amrozi 發佈於 2019年1月7日 星期一

由 Amrozi 發佈於 2019年1月7日 星期一