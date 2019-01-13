明知會夭折！年輕爸媽堅持生下「無腦女兒」只為器捐　7天後永別

▲ 德瑞克和克莉斯塔格外珍惜與女兒在一起的日子。（圖／翻攝自Metro）

國際中心／綜合報導

美國田納西州一對年輕伴侶在去年平安夜迎來懷胎9月的女兒，卻在全世界準備迎接新年的喜悅之際，於2018年的最後一天與孩子永別。其實他們早就知道女兒罹患罕見疾病，出生後只能存活幾天就會夭折，依然堅持把孩子生下來，就可以將她的器官捐贈給其他受病痛折磨的孩子。

26歲的德瑞克（Derek Lovett）和23歲的克莉斯塔（Krysta Davis）來自田納西州克利夫蘭，在克莉斯塔懷孕18周時得知腹中的女兒芮莉（Rylei Arcadia）罹患先天性的無腦畸形症（anencephaly），因此顱骨缺陷、腦部發育不全。醫生說明，他們可以選擇立即引產或繼續懷孕，也警告道，如果她能撐到足月，就算沒有死在子宮裡，最多也只能活上幾天，但他們仍決定生下她。

2.7公斤重的芮莉在12月24日平安夜誕生，只活了一星期， 31日晚上就在父母懷中死去。儘管生命不長，但芮莉捐贈出的心臟和肺已經幫助另外2名嬰兒重獲生命。克莉斯塔表示，「懷她到足月意味著我們可以選擇捐贈她的器官，就能讓其他母親將他們的孩子帶回家，儘管我們沒辦法，於是我們達成這項協議。懷孕期間，我們的力量都來自於芮莉，這是非常積極的能量，而且我們做了所有我們能做的事情，就像大多數父母一樣。」

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▲ 攝影師拍下保溫箱裡的芮莉。（圖／翻攝自臉書／Clarissa Tilley）

她提到，芮莉最喜歡的樂隊是佛利伍麥克（Fleetwood Mac，英國老牌搖滾樂團），他們也做了很多普通父母會做的事情，而且格外珍惜這一點。她知道自己必須為了芮莉，在整個懷孕期間保持愉快，「相處的時光如此有限，讓我自己或她陷入悲傷是沒有意義的。」

這名堅強的母親說道，「芮莉踢腿的感覺真的太美妙了，我本來根本不知道她會不會動，但我們發現，她動得不少。我有9個月的時間來帶著她、愛上她，但這當然比不上實際的擁抱和看著她。她出生的時候，我根本看不出她有什麽問題，完全愛上她了。這真的很艱難，因為不知道我們還能和她在一起多久。」

芮莉走後，外科醫生進到病房告訴這對年輕夫婦，他已經12年沒見過像他們這樣的家庭。克莉斯塔表示，「得知另外2個孩子因為芮莉能夠健康回家，讓我們非常感動。每次想起她，我都很珍惜那些時光，偶爾還是會流下幾滴眼淚，但那些是最完美的時刻。捐贈自己孩子的器官是個困難的決定，但這對那些可能沒有第二次機會的生命有重大的影響。」

▲ 德瑞克和克莉斯塔擁抱小小的女兒。（圖／翻攝自臉書／Derek Lovett Jr.）

事實上，克莉斯塔曾被診斷出多囊性卵巢綜合症（PCOS）， 2017年9月流產。這對父母堅信他們為女兒做出了正確的決定，並聘請攝影師蒂莉（Clarissa Tilley）和錄影師克里克（Autumn Cleek）來拍攝他們珍貴的時光。27歲的蒂莉在芮莉一周的生命裡，以50個小時記錄她短暫的一生。她最喜歡的作品是當淚流滿面的克莉斯塔第一次見到女兒，以及護士最後一次為芮莉戴上心率監測器時；克里克則錄下了芮莉最後的時光，幫助這對夫婦保存他們和女兒相處的日子。

免費為他們拍照的蒂莉提到，「我自己也是一名母親，所以這種經歷對我的打擊更大。這可能發生在任何人身上，想到就讓人心碎。當芮莉出生時，我也愛上她了，愛上了他們一家人。芮莉非常漂亮，她的大腦暴露在外，但克莉斯塔完全不在意，她眼中只有心愛的女兒，和她散發出的愛意。」

蒂莉說明，「護士檢查芮莉的心臟時，她就開始帶給我們驚喜。所有的護士和器捐團隊在那裡等了45分鐘，為死亡的來臨倒數，但一切都沒有發生。每次我看到這些照片都會流淚，我並不完全以一名攝影師的身分拍照，這對我和克莉斯塔來說意義重大，我要珍藏這些照片一輩子。」