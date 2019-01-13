民主黨挑戰川普2020連任　印度教眾議員、墨西哥移民後代都來了

▲加巴德關注戰爭問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

隨著美國2020年總統大選的接近，越來越多候選人宣布參選，挑戰尋求連任的川普。夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）12日則透過採訪表示，她將角逐2020總統選舉，下周會再正式發布聲明，37歲的她曾參與伊拉克戰爭，目前最關注的就是和平問題。

加巴德出生於美屬薩摩亞，2012年當選國會議員，她是伊拉克戰爭的退伍軍人，也是國會中首位的印度教徒。目前在眾議院外交事務委員會任職的她告訴CNN，有一個問題至關重要，那就是戰爭與和平的議題，「我期待能夠探討這點，並在我們發布公告時深入討論。」

然而，加巴德在民主黨內部也面臨爭議，她還批評過前總統歐巴馬的外交政策，並稱讚俄羅斯總統普丁，「蓋達組織在911襲擊我們，必須被擊敗。歐巴馬不會在敘利亞轟炸他們，但普丁做到了。」

2017年加巴德還與敘利亞總統阿薩德（Bashar Assad）見面，被《華盛頓郵報》的專欄作家稱為「阿薩德在華府的喉舌」。此外，加巴德對於同志的言論也被翻出來，她曾稱同性戀和支持同婚的人是極端份子。

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▲卡斯楚宣布投入2020總統大選。（圖／路透）



越來越多的民主黨候選人宣布角逐2020總統大選，包括參議員華倫（Elizabeth Warren）、賀錦麗（Kamala Harris），以及歐巴馬時期的內閣成員卡斯楚（Julian Castro）。

卡斯楚也是前德州聖安東尼奧（San Antonio）市長，44歲的他是墨西哥移民的後代。他表示，現在是迎接新領導的時刻，「是時候做出新的承諾，確保每位美國人都能獲得我所擁有的機會。」