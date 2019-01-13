70年前性侵懸案挑起種族衝突　加州「格羅夫蘭4人幫」終獲赦免

▲格羅夫蘭4人幫（由左至右為爾文、謝潑德、格林利）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

經過一個小時的會議，美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）與內閣決定推翻70年前的判決，赦免4名因白人性侵案遭判刑的黑人男姓，但此案一直被認為是種族歧視，多年來4人的家屬不斷上訴，縱使他們都已離開人世，還是希望還給他們清白。迪尚特認為，案件事實不斷被扭曲，現在終於將公平正義還給這4人。

這件被稱為「格羅夫蘭4人幫」（Groveland Four）的黑人性侵案，被認為是佛州法院歷史上的黑暗與挫敗。該案發生在1949年，一名17歲的白人女性在加州格羅夫蘭市遭4名黑人男子性侵。後來4名黑人男性格林利（Charles Greenlee）、爾文（Walter Irvin）及謝潑德（Samuel Shepherd）與湯瑪斯（Ernest Thomas）遭指控犯罪，格林利、爾文及謝潑德在被捕後遭到毆打，湯瑪斯雖成功脫逃，但當地居民號召1000人圍捕，最後對著在樹下睡覺的湯瑪斯連開400多槍。而當時白人居民也在黑人社區開槍放火，此事持續好幾天才平息。

儘管有醫生提出未性侵的證據，但「全白」的陪審團仍分別判處他們終身監禁與死刑。1951年美國最高法院接受全國有色人種協進會（NAACP）上訴，在1951年下令進行重新審判，卻在開審前，警長以試圖逃獄為由，開槍射殺歐文和謝潑德，當時救護車也拒載黑人，因此謝潑德不幸身亡，歐文頸部中槍後倖免於難。儘管前FBI特工證實，檢察官製造了歐文逃獄證據，但他還是被定罪，而整個審判過程中，沒有任何白人的執法人員遭到指控。

歐文1968年假釋出獄後，於1969年離世，格林利於1960年被假釋，並於2012年去世。格林利的女兒卡羅（Carol Greenlee）表示，有絕大多數的證據顯示父親是無辜的，「但他被丟入監獄，因他沒有做過的事情受折磨。」當初聲稱遭受性侵的女性，現在已86歲，她坐著輪椅在法院中向迪尚特說，「當時他們用槍指著我腦袋，你們知道多年來我都在經歷何種恐懼嗎？我不希望他們得到赦免，我知道對方的家人都認為我是騙子，但我不是！」