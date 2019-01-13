暴雪席捲歐洲「10天釀21死」　百年難見極端氣候創零下23度紀錄

▲ 德國阿爾滕貝格，工人砍下充滿積雪的樹木。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

氣候異常帶來的大雪使歐洲大陸陷入恐慌，毀滅性降雪使各地頻傳交通危機、城鎮被困的消息，暴風雪和雪崩也在短短10天內造成21人死亡，數個國家宣布進入緊急狀態。但預測指出，這波創紀錄的零下北極風暴將持續惡化，於本周末進一步加劇。

BBC當地時間12日報導，當天上午，大雪肆虐德國、瑞士、挪威、瑞典、奧地利和波羅的海地區。德國當局已經佈署軍隊到幾個州，幫助清理道路和疏散居民；奧地利也遭到史上最嚴重的降雪侵襲，導致該國大部分地區陷入停頓。

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▲ 德國貝希特斯加登火車遭白雪覆蓋。（圖／路透社）

奧地利中央氣象學研究所的拉德赫爾（Alexander Radlherr）指出，這場歐洲降雪是前所未見的，且這種極端天氣每30至100年才會出現一次。奧地利軍方甚至派出直升機將道路和樹枝上的積雪吹走，以降低樹木倒在公路和鐵路上的風險。

在歐洲其他地區，挪威記錄到的暴風雪時速高達110英里（約177公里），希臘氣溫更出現令人震驚的33度降幅；該國弗洛里納州（Florina）等地區往年一月平均氣溫為10度，此次卻達到創紀錄的零下23度。

▲ 馬其頓首都史高比耶一處公園。（圖／路透社）

這場大雪造成廣泛且嚴重的交通混亂，包括航班停飛、火車停駛、公車被吹到偏離道路等等狀況；在各國政府竭力控制危機之際，學校和滑雪場也被迫關閉。截至11日為至，死亡人數已達21人，道路狀況、樹木倒下和低溫都是原因之一。

相關當局警告，挪威北部有發生雪崩的風險。瑞士阿爾卑斯山日前也發生一場巨大的雪崩，直直沖入一家酒店，據稱當時雪牆寬達300公尺。此外，受到大雪影響，德國肯尼茲市所有計劃在當地公墓舉行的葬禮都被臨時取消。