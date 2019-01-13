日媒：川普提議2月中越南舉行「川金二會」　北韓考慮中

▲ 川普與金正恩6月於新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店進行會談。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國正與北韓協商「川金二會」地點，總統川普（Donald Trump）2018年也曾派出先遣隊到亞洲各國探路，預計將選擇北韓領導人金正恩專機「蒼鷹一號」飛行距離內的國家，引發各界矚目。日本《讀賣新聞》13日報導，川普已經向平壤當局提議，2月中旬於越南舉辦第二次峰會。

報導援引韓美日間的知情人士說法指出，北韓目前正在商討此方案，尚未回覆美方。此前有消息稱，川金二會將在印尼、蒙古或南北韓間的非軍事區（DMZ）主辦，但《讀賣新聞》指出，越南才是真正的候選地點。

越南外交部高層人士11日向南韓《韓聯社》特派員透露，目前沒有收到有關川金二會的官方情報，但政府已向美國及北韓表示，有意願舉辦峰會。外媒分析，由於金正恩1日在新年演說中已經表示，隨時準備好與川普促膝長談，接受這項提議的可能性相當高。

《讀賣新聞》提到，北韓與美國如何在無核化措施與報酬間取得平衡，將成為此次峰會的關鍵；同時引用南韓政府高層說法指出，「北韓須提供其擁有的所有核武清單，但在雙方互不信任的狀況下，不可能一五一十的全部列出來。這次的談判並不容易。」