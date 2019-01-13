臉書「甜蜜合照→獨照」　她被男友暴打3顆牙脫落噴進鼻腔

▲洛伊斯被痛毆。（圖／翻攝自臉書／Lois Ashton）



國際中心／綜合報導

英國29歲女子洛伊斯（Lois Ashton）原本有著甜美的笑容，但她認識恐怖男友安卓（Andrew McNair）後，卻每天活在恐懼中，有次她把臉書上兩人的合照拿掉，換成個人照，隔天竟被猛烈毆打。如今，她患有創傷後壓力症候群（PTSD），難以與人面對面交談。

洛伊斯來自利物浦（Liverpool），她回憶前男友的控制行徑，至今還是餘悸猶存，「起初他都很可愛，對我很好，但隨著時間的流逝，他有所改變。」被襲擊那天，她和女性朋友去了一家酒吧，安卓則是坐在遠處緊盯，隨後，她再到好友家續攤。

狂歡過後，洛伊斯將臉書的照片換掉，變成她的獨照，隔天起床時，卻看見安卓出現在眼前並不斷吼叫。她試圖跑到外面敲打鄰居的門，但都沒有回應，她開始被痛毆、踹頭，男友揍了她的臉3次，3顆牙齒脫落，其中1顆甚至跑到鼻腔中。

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▲身上都是傷。（圖／翻攝自臉書／Lois Ashton）

起初，洛伊斯出於恐懼並沒有報警，先是尋求家暴相關單位的協助，不過，受到對方多次威脅後，她最終決定報警。安卓2017年11月出庭，承認傷害女方，被判入獄36個月。

不過，根據洛伊斯的說法，男方關了11個月後已被釋放，過著一如往常的生活，彷彿她所受到的傷害都是小事。她說，現在自己必須裝上假牙，而這樣的暴力早就不是第一次，「他每天都打電話，哭著說他有多抱歉，所以我每次都會回頭。」

▲洛伊斯已擺脫恐怖前男友。（圖／翻攝自臉書／Lois Ashton）



洛伊斯曾以為自己會死，不僅牙齒脫落，下巴也被踢裂，她經常想起可怕的回憶，飽受恐慌折磨，害怕走出家門，甚至是與人面對面聊天，都會喚起她內心的恐懼。

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