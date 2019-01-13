台女澳洲打工...遭尾隨回家「性侵洗劫」！渣男：以後記得鎖門

▲台女在澳洲慘被性侵。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

記者錢玉紘／綜合報導

許多台灣年輕人喜歡到澳洲打工度假，但日前一名女子打工結束後，從工作的農場回家時，遭到陌生男尾隨，進屋性侵得逞，這名男子完事後竟然還說「下次回家要鎖門」。據了解，該男已經出庭應訊，雖然被以3項性侵罪起訴，但卻交保獲釋。



澳洲媒體報導，這起事件發生在9日，受害者是一名台灣年輕女子，她在昆士蘭省加頓（Gatton）的農場打工，當天回到位在洛吉爾谷（Lockyer Valley）的家中時，一名男子尾隨進入回家，她遭到對方恐嚇，接著被多次性侵，結束之後，家中包含Go Pro相機等貴重財物都被偷走。

這名渣男犯案之後，還丟下一句「你下次記得，回家後要鎖門」。昆士蘭警方表示，嫌犯來自Laidley Heights地區，今年26歲，已經在當天下午遭到逮捕，從台女屋中偷走的財物也都還在，事後她被指控3項性侵罪，一項強制佔領與竊盜罪。該男也在10日出庭應訊，但是沒想到，當地法院批准他交保獲釋，等待開庭。

據報導，受害女子友人接受媒體採訪時提到，目前該女情緒極度不穩，「她現在還是感到很害怕，我們都必須要一直陪著她」。

