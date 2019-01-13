法國海岸擱淺掩埋101年！　德軍一戰UC-61潛艇「露2截」現蹤

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德國一艘編號UC-61的潛艇在一次世界大戰期間，於1917年7月26日時，在法國城市加萊（Calais）附近擱淺；不過一直到1930年代，這艘潛艇都處於被完全被掩埋在殺子下的狀態，一直到2018年12月時，潛艇其中2截殘骸在退潮時會浮出水面，成為近日當地的新景點之一。

綜合外媒報導，這艘編號UC-61的潛艇的位置距離法國城市維桑（Wissant）約100公尺處，在北海城市加萊海岸的下方；UC-61潛艇一戰期間，被用來專門攻擊協約國運送物資的貨船，根據歷史學家的說法，UC-61潛艇使用地雷或是魚雷，在當時至少擊沉了11艘船。

據悉，UC-61潛艇在最後一次的任務中，從比利時的澤布呂赫出發，目的地是前往法國的濱海布洛涅及利哈佛，並進行放置水雷的工作，但卻意外擱淺在維桑的海灘上，當時潛艇上全部26名的船員棄艇向法國當局投降，而UC-61潛艇則是留在原地至今。

潛艇的殘骸從原本被沙子完全覆蓋，不過卻在被掩埋101年，於2018年12月的時候，逐漸露出兩截殘骸，成為當地最新的觀光景點之一。不過當地市長布拉克（Bernard Bracq）表示，根據潮汐和沙子因為風所造成的移動，每2到3年就能看到潛艇殘骸，但是又會因為自然因入再度被覆蓋消失，遺骸顯露的情況不會持續很長的時間。

但當地導遊史密特（Vincent Schmitt）則認為，會有更多的潛艇殘骸被看見，所有的居民都知道這裡有一艘潛艇，但大多數時間遺骸被沙子和泥土覆蓋看不見，儘管不時有殘骸的身影出現，但這是第一次發現那麼多的船身露出。

▼SM UC-61潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

