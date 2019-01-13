拿「震動神器」解寶寶卡痰之苦！　網友看了臉好紅：另一種用途…

▲媽媽幫小孩解決痰多、胸悶的「神器」。（圖／翻攝自Facebook／Melons and Cuties）

國際中心／綜合報導

美國一名媽媽日前在網路上，分享自己「如何幫助小孩緩解痰多、胸悶（chest congestion）的情況」，並附上一張把「自慰棒」放在嬰兒背上使用的照片；貼文一出立即得到許多網友的瘋狂稱讚，稱這名媽媽懂得如何智慧的運用生活中的物品。據悉，醫護人員經常使用醫療震動儀器來幫助病患清理呼吸道，而這名媽媽的作法也是在合理範圍之內，只是兩者所使用的東西有差異。

根據《太陽報》報導，臉書粉絲專頁「Melons and Cuties」日前分享一名媽媽的真實經驗，貼文中指出，一名購買自慰棒的客戶分享了該產品的其他功能，並放上一張一名嬰兒趴在媽媽腿上，背上還有一根正在運作的Tiffany藍自慰棒；文中寫道，請大家注意，許多醫院和醫生在醫院裡都會使用一樣的震動原理，來治療呼吸問題，這樣的作法很常見，這篇文章旨在分享消息，不銷售產品，並且絕對會把羞辱媽媽的評論刪除。

許多網友看到這篇貼文後，紛紛留言表示贊同，「雖然很驚人！但是這是一個關於母性如何使人，在真實生活中變得更聰明的一個例子」、「某些東西在某些時候的用途可能會改變，這也是用在人的身上」、「生病的孩子就像活在地獄裡，只要是有對他有幫助的東西，都是屬於合理範圍內的」，更有人開玩笑稱，「仍記得兒子第一次看到家中按摩棒時的場景，不知道為何當時沒跟他說這是用來治療痰多跟胸悶用的！」

報導中指出，除了自慰棒可以當作治療用途，近日也有一名來自英國赫爾大學的教授艾琳（Alyn Morice）表示，歐洲有史以來進行最大的研究當中，發現一個非處方性咳嗽藥物的東西就是巧克力，研究中指出，含有可可的藥物比標準藥物更來的有效；該研究對163名患者做實驗，患者在服用含有巧克力類的藥物後，2天內症狀都有顯著的改善。