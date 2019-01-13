灌食「漂白劑」想殺重病兒！　母臉書諷刺寫：他是「聖誕奇蹟」

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澳洲一名26歲的媽媽布魯克（Brooke Evelyn Lucas）日前被指控，試圖用把漂白劑倒入嬰兒的餵食管中，將自己身懷重病、僅14周大的兒子威廉（William）就此殺死，手段相當殘忍；最諷刺的是，布魯克還曾經在自己的臉書頁面上寫道，兒子能夠出院是一個「聖誕奇蹟」，但轉身卻做出這樣的事，讓人不勝唏噓。

根據外媒報導，出生14周的威廉患有皮爾羅賓氏症（Pierre Robin sequence），該疾病主要是因為嬰兒在胚胎時期，下顎發育不良所致，涵蓋範圍主要為合併小下巴、下巴後縮、顎裂、舌後垂症狀的患者，這些症狀很有可能會阻礙病患呼吸，甚至是陷入呼吸困難的境地；而威廉則是因此需要人不斷的照顧、護理，並且透過管子才能進食跟呼吸。

澳洲警方稱，威廉在2018年的聖誕節前夕出院回家，迎接他人生中第一個節日，沒想到布魯克卻在12月29日時，將清潔用的漂白劑倒入用來餵食兒子的管子當中，試圖將小孩殺死；兒童虐待小組成員於近日將布魯克逮捕，並指控她非法殺人。

不過最諷刺的是，在威廉出院回家當天，布魯克曾在臉書上寫下「兒子在這幾天並的很嚴重，不過已經從醫院出院，他將在家裡度過第一個聖誕節，他能出院是一個『聖誕奇蹟』」。