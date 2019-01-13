80歲失智老婦換尿布抵抗！女看護「出拳怒毆」...她左眼球被轟爆

▲門真市養老院有看護員涉嫌對一名老婦施暴。（圖／翻攝自GoogleMap，下同。）

國際中心／綜合報導

日本大阪府門真市的養老院，傳出有一名43歲的女看護員出拳毆打80歲患有失智症的老婦人，導致眼球破裂，家屬報警後，事件才曝光。據了解，是看護員在幫老婦人更換尿布時，遇到了抵抗，才出了手讓她撞到左眼附近的位置，最後因涉嫌傷害而遭到逮捕。

根據《mbs：毎日放送》報導，養老院中43歲看護員荒木真優子，在2018年12月26日晚上11點左右出手毆打一位80歲的女性，導致她左眼球爆裂，是家屬向門真市警方報警提到「她在那間養老院中受到了虐待」，警方開始介入調查，事件才因此曝光。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

荒木真子接受門真市警方調查時提到，是那名80歲的老婦人在換尿片的時候抵抗，才會忍不住火大出拳，結果導致他左眼受傷。此外，據悉，老婦人患有失智症，對於事件爆發過程完全不清楚，送醫後初步判優定有失明可能。

事件爆發之後，馬上在日本網上引起大轟動，網友紛紛直呼，「太可怕了」「要打多大力才會讓眼球破裂呢...完全想像不到」「連眼球也破裂了，根本不可能是撞到，完完全全是毆打」。