貴婦奈奈躲加拿大「外國網友也在找」！　　居民爆：上月就住在P島

▲貴婦奈奈與丈夫黃博健創立的杏立博全診所惡性倒閉後，一行人潛逃至加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）



記者王致凱／綜合報導

「貴婦奈奈」（蘇陳端）與丈夫黃博健、公公黃立雄捲款潛逃，加拿大網友自發在臉書成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」找人。社團成立2天就有網友披露，當地民眾早在上月11號就曾於愛德華王子島省見過他們的行蹤，與先前週刊報導貴婦奈奈等人在當地參與佛教法會的消息不謀而合。另有網友爆料，黃立雄供養的「女上師」金夢蓉，其僧團近年也在愛德華王子島大舉擴張，暗指他們選擇潛逃至加拿大，與此可能有一定關連。

愛德華王子島省（Prince Edward Island，PEI，華人簡稱P島）當地居民David Weale上月11日在臉書上轉貼《台北時報》英文報導，質疑當地政府移民計畫與P島「傳燈寺」所屬的「大覺佛學院」（GEBIS）暗地裡有可疑來往。

報導內容提到，一名受害者陳姓男子指證，黃立雄與家人是「福智佛教基金會」的追隨者，而福智已經於愛島設立了海外總部（也就是GEBIS），並鼓勵追隨者將資產轉移至當地，並透過移民投資計畫獲得加拿大公民身份。陳男還說，貴婦奈奈夫妻在愛德華王子島擁有房子，當時就藏身在當地。

有網友將David Weale的貼文轉貼至「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，並指出早在12月初，就有人在愛德華王子島夏洛特敦目擊過貴婦奈奈等人。根據當地居民去年12月11日於David Weale貼文下方的留言，貴婦奈奈等人當時就住在夏洛特敦（Charlottetown）的Sherwood Motel，但該網友並沒有提供更多證據佐證。

▼貴婦奈奈事件，加拿大愛德華王子島居民也關注。（圖／翻攝臉書／David Weale）



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另據周刊王先前報導，貴婦奈奈去年惡性倒閉，搭機抵達美國舊金山後，立刻就趕往加拿大P島與黃立雄會合，接著一起在「傳燈寺」參與法會活動。寺方當時證實，黃立雄確實有參加法會，還大方捐贈10008元加幣（約台幣22萬元）。「福智團體」當時曾發表聲明澄清，傳燈寺例行性法會不為特定人士舉辦，更未接獲貴婦奈奈登記參加或捐款。

不過，有網友在「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」貼出影片，顯示去年11月30日，也就是婦奈奈夫婦捲款潛逃的同一天，傳燈寺舉行「憶師恩 圓根燈會」時，法師曾當場唱名「榮譽福智功德主」名單，而「杏立博全診所」也在名單之上。當地還網友爆料說，傳燈寺將於2月2日至2月19日舉辦「2019新春鴻運祈福18天大法會」，屆時貴婦奈奈一家人很有可能會出現。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



貴婦奈奈等人去年底捲款逃亡，近日爆出他們已經向加拿大申請難民資格，儘管極可能不會通過，但他們仍可透過不斷上訴的方式，長期滯留於當地。加拿大網友在臉書社團公告寫道，「貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，很多人實在是看不下去，所以成立此社團，全加拿大的華人報馬仔。」

不少網友得知貴婦奈奈等人行徑，氣憤以中文或英文留言說，「哪裡是難民啊，真的是讓人看傻眼啊」、「真的很噁心，騙走無辜受害者數百萬元，來到這裡聲稱自己是難民」、「我們要把他們揪出來，看他們還有臉在加拿大混！」、「身為公民絕不容許這種敗類為所欲為」、「這些人根本不該被允許進入加拿大，應該送回台灣接受法律制裁。」

▼ 加拿大華人創立「貴婦奈奈行蹤報馬仔」社團。（圖／翻攝自臉書）

