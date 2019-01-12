要跟教練「超友誼」才會變強…日田徑教練傳性侵女學生　還想邀媽媽一起

▲日本知名田徑教練，遭爆涉嫌性騷、性侵多名女學生。（圖／取自pixabay）



國際中心／綜合報導

日本媒體披露，日本田徑聯盟（田協）旗下專門培養奧運選手的田徑隊教練，過去在地方高中擔任教練時，涉嫌多次對女學生伸出狼爪，甚至還要求與女學生的母親發生性關係，引起日本社會譁然。

日本田徑教練秋本純男（43歲）畢業於順天堂大選，過去曾是鉛球選手，在日本田徑界小有名氣。秋本純男自選手身份退役後，執教於日本一所有名的田徑強校；由於執教能力獲得體壇公認，日本田協因此邀請他出任奧運會強化訓練部的青少年隊教練。2017年第二屆亞洲青少年田徑錦標賽於曼谷舉行時，秋本純男也以幹部身份隨隊。

去年12月，有受害者向週刊爆料，稱秋本過去在宮崎縣一所高中擔任田徑教練時曾對多名女學生性騷擾，不僅對學生上下其手，還透過通訊軟體狂發諸如「可愛」、「好喜歡妳」、「我想妳」等曖昧對話，甚至要求與學生的母親發展「愛人關係」。

被害人表示，自從高一加入田徑校隊後，秋本純男就經常招待她到家中作客，尤其週末會熱情邀請學生到家中烤肉、留宿。由於秋本的妻子和其他學生都在場，因此起初她也不以為意。

為了讓家住比較遠的學生方便訓練，秋本將自家一部份房間充當女學生宿舍。荒唐的是，秋本嚴格禁止田徑隊選手談戀愛，同時卻向女學生灌輸，「如果不和教練發展超友誼關係，是不可能會變強，不可能贏得比賽的，這是世界田壇的一項定理」，這樣的觀念。

被害人說，田徑隊到外地比賽時，秋本曾在晚上單獨將她叫到飯店房間，用手伸進她衣服內做精油按摩。最初，她還覺得沒什麼，但後來漸漸覺得不對勁，因此開口拒絕。

被害人又說，某次深夜11時全體選手集會結束後，秋本將她單獨留下，質問她是否在與其他男生約會。被害女學生認為這是私事，教練無權過問，卻被秋本逼問至凌晨2時許，還遭威脅如果繼續和別人談戀愛就會被踢出田徑隊。女學生回說，「那沒關係，你就讓我回去」，沒想到卻被秋本強行抱住不放，還被派攬住他的腰部。

媒體踢爆，不止一名女學生遭秋本侵犯，且被害人都被威脅不准告訴家長，否則就不能再待在田徑隊。東京即將舉辦2020奧運會之際，這起事件也震驚了日本體壇。宮崎縣教育委員會已經著手進行調查；日本田徑聯盟則尚未對此事發表回應。