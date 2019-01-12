油罐車翻覆！貪心民眾衝上前撈油...下秒「惡火轟天爆」60人燒成灰燼

▲警方雖已封鎖事故現場，但民眾仍無視封鎖線衝上前搶撈油。（圖／翻攝自Newsnow Nigeria推特）

國際中心／綜合報導



奈及利亞11日晚間發生油罐車翻覆意外，當下有許多民眾趁機跑上前撈漏油，更有人帶著發電機想抽取油，結果導致油罐車爆炸「惡火衝天」，許多人當場被燒成灰燼。有當地目擊居民表示，死亡人數至少有60名。警方還原現場表示，翻覆當下他們已封鎖事故現場，民眾卻無視封鎖線，至少有60到70人衝上前搶撈油，「現場就像菜市場」。

綜合外媒報導，事發在奈及利亞克羅斯河州（Cross River）的歐都帕尼（Odukpani），11日傍晚有油罐車在高速公路疑似因為過彎不慎，結果翻落邊坡，油罐當場破裂導致漏油。

有當地居民表示，死亡人數至少有60名。目擊者強生（Richard Johnson）則說，當時有數十人跑來舀取漏油，還有人攜帶發電機要抽取漏油，結果導致爆炸，在現場的民眾很難倖免，許多人被燒到只剩灰燼。

介入調查的警方表示，事發當時他們已經封鎖事故現場，有民眾卻無視封鎖線，至少有60到70人衝上前搶撈油，「現場就像菜市場」，接著爆炸就發生了，目前確切傷亡人數還無法確定，烈火撲滅後才能調查現場。

報導更指出，奈及利亞是為非洲「最大石油生產國」，其實近年就發生過多起類似事件，經濟困頓的居民冒著性命危險，要收集來自油管或卡車外漏的石油，導致已有數百人傷亡。