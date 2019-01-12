更新／巴黎中心爆炸「2消防殉職」！　麵包店氣爆已知47傷

國際中心／綜合報導

法國巴黎第九區12日發生麵包店氣爆案。法國當局表示，事件中已有2名消防員不幸；此外，目前受傷人數已經增加至47人，其中10人傷勢危急。

更新：根據美聯社報導，巴黎檢察官辦公室澄清，稱目前事件中死者有2人，身份皆為消防員，並非內政部長卡斯塔內先前所說的4人。而卡斯塔內也已經透過推特更正死傷資訊。法國當局初步調查，爆炸發生原因很可能是氣體洩漏。

▲法國巴黎氣爆。（圖／CFP）



這起事件發生在巴黎市西北方第九區的特雷維斯街（Rue de Trevise）。從現場畫面可見，爆炸威力讓麵包店內部裝潢完全被壞，碎片飛散至街角，附近建築和車輛也受到波及，部分建築玻璃粉碎，另有車輛被炸翻。

巴黎消防部門稍早前表示，爆炸原因初步認定為氣體洩漏，現場共有36名傷患，其中12人重傷。消防部門發言人說，傷患中共有5人性命垂危，包括2名消防員。

稍後，法國內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）接受媒體訪問時表示已經有4人不幸死亡，包括2名消防員在內。卡斯塔內向媒體表示，「不幸的是，人員傷亡非常嚴重」；他提到，有一名消防員被埋在瓦礫堆之下長達2個半小時才被救出，他向救難人員的勇氣表示敬意。此外，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也已經趕到現場，並對死傷者和家屬表達慰問。

▼ 巴黎市中心發生嚴重氣爆，已知4死、47傷，多名傷者性命垂危。（圖／路透社）



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