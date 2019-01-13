300公尺雪崩灌進飯店！　暴雪橫掃歐洲「10天內奪21命」

▲瑞士阿爾卑斯山區10日發生雪崩，大雪灌進飯店內。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

歐洲多處地方遭大雪和寒冷天氣侵襲，導致交通大亂，供電中斷，甚至有部分山區發生雪崩，光是這星期之內，全歐洲至少有21人死於雪崩或大雪。瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地一間飯店10日遭雪崩侵襲，大雪直接衝入建築物和停車場，相當驚悚。

當天下午，瑞士桑蒂斯飯店（Santis hotel）遭寬度達300公尺的雪崩襲擊，大雪直接衝破玻璃灌入餐廳，另外也掩埋了停車場多部車輛，包括一部大型遊覽車，事件一共造成3人受傷。

除此之外，在保加利亞也有2名滑雪客不幸在雪崩中罹難；在德國慕尼黑則有一名剷雪車駕駛不幸連人帶車摔入結冰河流中，不幸死亡；阿爾巴尼亞則有一名電工在大雪中修理故障電力設備，期間心臟病發身亡。總計本週之內，歐洲已有21人死於大雪或寒冷。

德國是此次受災最嚴重的國家，大量航班因惡劣天氣而陷入混亂，光是法蘭克福機場11日就取消了約120個航班，慕尼黑機場則取消90個航班；此外，奧地利也關閉了薩爾斯堡的所有公園和公共遊樂場，避免大雪壓垮數木造成意外。巴爾幹半島同樣遭大雪侵襲，阿爾巴尼亞當局動員2000名官兵趕赴各地除雪，鄰國波士尼亞與赫塞哥維則有多個城市宣布進入緊急狀態。