怒秀0元薪資單！40位邁阿密機場人員「裝病罷工」...G航廈提前關閉3天

▲美國聯邦政府局部停擺進入第22天。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



美國聯邦政府局部停擺進入第22天，邁阿密國際機場的G航廈也被迫提前關閉，為期3天，因為有大量安檢人員「請病假」，導致營運被受影響。機場發言人琴恩（Greg Chin）表示，原本週六、週日以及週一在G航廈起飛的航班，將改在F航廈或H航廈起飛。

綜合外媒報導，邁阿密機場6個航廈中的G航廈將在下午1點提前關閉。琴恩還說，他也相當擔心週末機場內的11個檢查站會面臨「人手不足」的窘境，因為現在他們面臨欠缺美國安檢人員的狀況，這些人員是「不可或缺」的聯邦人手，但在政府停擺期間領不到薪資。

報導更指出，這群安檢人員集體上演「託病罷工」的戲碼，都透過打電話請病假，來對目前的困境做出實際抗議，估計從政府部門局部停擺以來，邁阿密機場安檢人員的缺勤人數已增加了一倍。

機場另一位發言人瓦雷拉（Jack Varela）則說，最近有將近「40名安檢人員請病假」，因此航廈沒有足夠人力來照應所有乘客。

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▲航管員馬利亞在自己推特PO出0元薪資單。（圖／翻攝自航管員馬利亞推特）

美國政府部門局部停擺將進入第4週，全國飛航管制人員工會（NATCA）已對川普政府提出告訴，他們指控航管人員薪資遭「非法」剝奪。航管員馬利亞（Josh Maria）更在自己推特上po出一張0元薪資單，他更表示，「我今天看到薪資明細表出現0元，現實與悲傷相互交雜，這裡是美國，我們可以做得更好。」



報導更提及，馬利亞目前工作地點在華盛頓，去年因2次職務調動且與妻產下早產兒，如今遇到政府關門讓情況可以說是雪上加霜，車貸遲繳將影響他的信用。