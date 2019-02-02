美軍計畫打造「無人艦隊」…水面艦擴編至350艘　新軍備競賽開打

▲美國海軍計畫擴編水面艦艇規模，並建立一支全自動化的無人艦隊。圖為卡爾文森號航母。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國海軍近年積極擴大艦隊規模，以應對來自中國與俄羅斯的海權挑戰。美國媒體近日報導，美軍計畫建立一支全自動化的無人艦隊，分別承擔偵察與作戰任務。另外，美軍還打算將水面艦艇擴大至350艘以上，並賦予其更多元的角色。

美國《防務新聞》報導，美軍正研究兩種不同級別的無人軍艦，其中一級配備感應器，作為海上偵測用途，另一級無人艦則計畫搭載Mk41垂直發射系統，能夠裝配不同類型的飛彈。

美軍首艘無人艦「海獵號」（Sea Hunter）已經於2016年6月22日下水，為國防高級別研究計畫的試驗艦，主要用於追蹤敵方潛艦。海獵號標準排水量僅135噸，船身長40公尺，配備兩部柴油發動機，航速最快可達27節，自持力最長可達90天，巡航力則為1萬海里。

根據資料，美國海軍現有104艘大型水面艦艇，以及52艘小型水面艦。美軍計畫將水面艦艇規模擴大至350艘以上，其中包含傳統艦和無人艦。

報導指出，美軍水面艦艇幾年試圖改變自身扮演角色，從單純護衛航空母艦的目標，轉變得更有侵略性。海軍的目標是，擴大對中國的情報偵察範圍，從而在南海與東海取得一定程度的控制權，而中方則試著以長程反艦飛彈和擴大自身艦隊規模反制。

澳洲9news電視台報導則提到，中俄兩國在軍事無人機領域取得長足進展，俄國在無人坦克技術方面進步快速，而中國則積極尋求建立一支可巡弋全球的無人潛艇。專家憂心，各國爭相發展「殺手機器人」的舉動，恐怕會引起新一波軍備競賽。

▼美國海軍海獵號無人艦試航。（圖／翻攝美國海軍網站）



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