媽媽「溫蒂漢堡」點餐...車後5歲兒拿「點45手槍」朝臉開轟

▲該把「點45手槍」是男童的爸爸所擁有。（圖／CFP，為示意圖。）

國際中心／綜合報導



美國北卡羅來納州一位媽媽日前載著5歲的兒子，前往「溫蒂漢堡」得來速車道點餐時，因一時分心，兒子竟從車椅置物袋拿出「點45手槍」自轟臉部，送醫搶救後撿回一命。男童爸爸事後坦承，他在清理汽車內部時，不慎把手槍放在車椅的置物袋裡，結果忘記拿走也未告訴老婆此事。

綜合外媒報導，介入調查的警方表示，該名母親當時是開車到蘭德爾曼（Randleman）的溫蒂漢堡得來速點餐，沒注意5歲兒子的安全座椅已經解開，導致手槍被誤拿。

警方還指出，當時車內只有該位媽媽與5歲兒子，不過該把「點45手槍」是男童的爸爸所擁有。男童的爸爸後來坦承，2天前在清理汽車內部時，是他把手槍放在車椅的置物袋裡，結果一時糊塗忘記拿走，也忘了告訴老婆此事。

報導更指出，5歲男童當下開槍誤擊自己的臉部，馬上被送往當地的醫療中心救治，過程一度有生命危險，所幸經搶救保住性命。發生事件的「溫蒂漢堡」餐廳當天更暫停營業。

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▲庫茲尼亞（Riley S. Kuznia）意外在軍營內中彈喪命。（圖／翻攝自MarkelleKuznia臉書）

「開槍誤擊」事件不只一樁，美國海軍陸戰隊員庫茲尼亞（Riley S. Kuznia）近日在華盛頓東南部國會山的軍營內中彈身亡，海軍陸戰隊發言人麥克法登（Colleen McFadden）對此表示，「受害者並非自殺，可能是同袍誤擊才發生憾事。」

負責調查的警方表示，目前該案仍處於初步調查階段，尚未逮捕任何人員，他們也將此案歸類為「死亡調查」，而不是「兇殺案調查」，至少情況看起來並不像犯罪案件。